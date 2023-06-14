Учитель в Латвии: не все дети будут понимать латышский

В эфире программы педагог ответила на вопрос, в чем будет заключаться главный вызов школьной реформы.
"Это, конечно же, язык. Дети разные, и не обязательно [они] будут латышскоговорящие. Это будут и русскоговорящие, и украинскоговорящие, скорее всего. И проблема будет в языке. Конечно, администрация нам говорит, что все [общение] должно быть на латышском. Но для себя лично нужно решить, как вести себя в определенных моментах. Например, когда ребенок расстроен, плачет, ему больно — правильнее будет ему помочь на родном языке. Это будет стрессом для всех — одновременно суметь успокоить и вместе с тем держать планку латышского языка", — отметила Бирмане.
Учитель рассказала, что в школе уже принято решение, что в каждом классе будет находиться помощник педагога — он сможет комментировать происходящее, разъяснять или успокаивать ребенка на его родном языке.
К школе она рекомендует детей готовить заранее — это игры, в которых можно почувствовать время, наблюдения за природой, учить названия деревьев, растений и цветов на латышском, адрес, продукты в магазине.
"Физическая активность в развитии здорового мозга также занимает далеко не последнее место", — указала педагог.
Школа также проводит и лагерь для будущих первоклассников, где работает психолог, социальный педагог и логопед.
"После этого лагеря персонал поддержки делится на классы. В 22-й школе есть час обеда и час прогулки, и в это время детям позволяется говорить на языке, который им близок — это призвано снять стресс", — заключила Бирмане.
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