В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. На предприятии работали 44 человека, из них 25 полностью прошли курс вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech. Среди 25 привитых коронавирусом заболели 15 человек (60%). Среди непривитых показатель заболеваемости составил 75%.
Во Французской Гвиане преобладает бразильский штамм коронавируса, отмечают авторы исследования.
В разговоре с РБК российские ученые отметили, что из-за появления новых вариантов коронавируса эффективность вакцин снижается. При этом прививка даже в случае заражения позволяет переносить заболевание легче, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
«Изменения случайны, и „отбираются“ те мутации, которые выгодны вирусу — в данном случае это повышенная заразность», — отметил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он отметил, что против «дельта» вариации коронавируса (индийского штамма) существующие вакцины справляются.
Попович добавила, что хоть бразильский штамм и заразнее индийского, при заражении им летальность ниже, чем при заражении дельта-вариантом.
22 июля в России впервые выявили бразильский штамм коронавируса, сообщили «Интерфаксу» в научном центре Роспотребнадзора «Вектор». В центре добавили, что доминирующим в стране и в мире становится индийский штамм.
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