Ученые: загрязнение воздуха приводит к появлению 1 млн мертворожденных младенцев в год

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature, впервые сумели установить, какое именно влияние оказывает высокая концентрация микрочастиц в воздухе на число случаев смерти плода.

Ученые исследовали данные о 45 тыс. родов, произошедших в период с 1998 по 2016 год в 54 странах с низким и средним доходом. Установленную ими зависимость они распространили на 137 стран Азии, Африки и Латинской Америки, на которые приходится 98% всех родов в мире, заканчивающихся появлением мертвого ребенка.

Россия в число этих 137 государств не входит. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2019 год, в России на тысячу родов приходится в среднем 3,8 случая появления мертвых детей, а в странах, которые были предметом исследования, это соотношение составляет от 10 до 30 меротворождений на каждую тысячу новорождённых. Для сравнения - в Великобритании и США на каждую тысячу родившихся приходится 3 мертвых ребенка.

В исследовании изучается лишь связь между содержанием в воздухе PM 2,5 (крошечных частиц, способных проникать в кровь человека) и смертностью плода.

Его авторы не пытались показать, как именно микрочастицы PM2,5, которые чаще всего оказываются в воздухе из-за сжигания ископаемого топлива, влияют на организм матери и ребенка в ее утробе.

Но в последние годы этой теме были посвящены несколько других исследований, которые, продемонстрировали, в частности, как мелкие частицы попадают из легких матери в плаценту. Эти частицы были также найдены в легких, печени и головном мозге зародышей.

Попадая в плаценту, они могут "нанести непоправимый вред эмбриону" или помешать организму матери передавать ему кислород, предполагают авторы нынешнего исследования.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, обновленным в 2021 году, среднегодовой уровень концентрации частиц PM 2,5 не должен превышать 5 мкг на кубический метр, а среднедневной - 15 мкг.

Все матери, чья беременность рассматривалась в ходе нынешнего исследования, были жительницами регионов, где уровень PM 2,5 превышает рекомендованный ВОЗ.

"Снижение уровня PM 2,5 до рекомендуемого ВОЗ может предотвратить существенное количество случаев мертворождения", - считает Тaо Юэ, ученый из Пекинского университета, возглавлявший исследование.

В 2020 году своем докладе о проблеме мертворождения Unicef назвал это явление "трагедией, на которую закрывают глаза".

По словам Тaо Юэ, во многих странах мертворождение пытаются предотвращать за счет медицины, но факторы риска, связанные с окружающей средой, часто не принимаются во внимание.

"Государственная политика, направленная на очищение воздуха, которую проводит Китай и некоторые другие страны, может предотвратить случаи мертворождения, - говорится в комментарии, который сопровождает исследование. - В дополнение к этому защитить женщин в категории риска могут методы личной защиты - такие, как маски, очистители воздуха. Кроме того, лучше избегать выходить на улицу, когда загрязнение воздуха особенно высокое".