Данные региональных сейсмических станций показывают, что взрыв произошел 6 июня в 02:54 по местному времени (1:54 по норвежскому времени). Примерно в это же время, по информации СМИ, разрушилась плотина.

"Мы видим сфокусированный импульс энергии, что типично для взрыва", — сказал американской радиостанции NPR Волкер Ойе, сейсмолог из NORSAR.

Norway’s nuclear test-ban monitor NORSAR says seismic signals indicate that there was an explosion at the Nova Kakhovka Dam at 02:54 AM on June 6, meaning kinetic action was highly likely used to bring the dam down.