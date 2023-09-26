Ученые выяснили, когда Земля станет непригодной для жизни млекопитающих

Ученые считают, что на суперконтиненте будет слишком влажный и жаркий климат с температурой воздуха 40—50 градусов Цельсия. При этом 8—16% площади нового континента все же будут пригодны для жизни млекопитающих. Эти территории будут находиться в приполярных регионах планеты, где климат будет сравним с тем, что сейчас в тропических зонах Земли. Остальные регионы — около 50% суши — будут представлять собой пустыни. Исследователи заявили, что такие изменения приведут к полному или почти полному исчезновению млекопитающих, а Земля станет непригодной для жизни человека.