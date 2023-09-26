Ученые выяснили, когда Земля станет непригодной для жизни млекопитающих

Геологи составили компьютерные модели тектонической активности и климата планеты. Анализ показал, что облик Земли изменится — все семь континентов объединятся в новый практически непригодный для жизни суперконтинент, которому ученые дали название Пангея Ультима. При этом климатические явления резко обострятся, говорится в исследовании.
Ученые считают, что на суперконтиненте будет слишком влажный и жаркий климат с температурой воздуха 40—50 градусов Цельсия. При этом 8—16% площади нового континента все же будут пригодны для жизни млекопитающих. Эти территории будут находиться в приполярных регионах планеты, где климат будет сравним с тем, что сейчас в тропических зонах Земли. Остальные регионы — около 50% суши — будут представлять собой пустыни. Исследователи заявили, что такие изменения приведут к полному или почти полному исчезновению млекопитающих, а Земля станет непригодной для жизни человека.