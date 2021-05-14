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Ведущие ученые - молекулярные биологи и иммунологи - выступили с призывом к ООН и Китаю организовать повторное расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2, пишет DW.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

В открытом письме, опубликованном в журнале Science, они подчеркнули необходимость уделить в ходе расследования одинаковое внимание гипотезам о его природном и лабораторном происхождении.

По мнению ученых, расследование, проведенное в Китае специалистами ВОЗ, не получило однозначных доказательств лабораторного или природного происхождения нового вируса. Причем первой гипотезе было уделено недостаточно внимания, заявили подписавшие письмо.

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Deutsche Welle

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