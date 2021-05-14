В открытом письме, опубликованном в журнале Science, они подчеркнули необходимость уделить в ходе расследования одинаковое внимание гипотезам о его природном и лабораторном происхождении.
По мнению ученых, расследование, проведенное в Китае специалистами ВОЗ, не получило однозначных доказательств лабораторного или природного происхождения нового вируса. Причем первой гипотезе было уделено недостаточно внимания, заявили подписавшие письмо.
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 161 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 14 мая.
In a new Editor's Blog post, @hholdenthorp writes about a #LetterToScience on investigating the origins of #COVID19: "China should allow for a dispassionate examination of the data and allow scientists to do what they are trained to do." https://t.co/WrBs2FPigx— Science Magazine (@ScienceMagazine) May 13, 2021
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Парламент Литвы предлагает обязать банки расширить сеть банкоматов (10)
В Литве шире распространяются электронные услуги, и...
Оценка новой системы регистрации владельцев автомобилей в Литве: страдают работающие честно, а виноватых нет (43)
В передаче "Экономика" на Žinių radijаs представитель...
Заболевшие коронавирусом в Вильнюсе столкнулись с проблемой: не организован уход за лежачими больными ковид на дому (3)
В Вильнюсе и Вильнюсском регионе уже некоторое время...
Министр образования Литвы: положение 5-11 классов шокирует и печалит (13)
Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита...
Коронавирус в Литве: 1125 новых случаев, скончались 12 человек (6)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1125 новых случаев...