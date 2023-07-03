Ученые объяснили, в чем секрет сверхчуткого обоняния котов

Ученые из Университета штата Огайо создали точную 3D-модель обонятельных структур кошки, пишет Daily Mail. С помощью этого специалистам удалось изучить спиральные структуры органа животного, через которые проходят потоки воздуха. Исследование показало, что нос питомца работает как высокотехнологичное оборудование в лабораториях, которое используют для химического анализа состава вещества.

Благодаря изогнутым костным трубочкам входящий в кошачий нос воздух разделяется на два потока. Первый поток поступает к чувствительным клеткам обонятельного эпителия, что способствует получению быстрого сигнала о запахах. Второй — очищается и увлажняется, а затем попадает в легкие животного. Такое строение помогает питомцам быстро чувствовать запахи и не ждать, пока поток воздуха отфильтруется через дыхательную зону.