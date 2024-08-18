2024.08.18 17:55

Ученые объяснили, почему людям так интересны смерть и катастрофы

 
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Ученые объяснили, почему людям так интересны смерть и катастрофы
Ученые объяснили, почему людям так интересны смерть и катастрофы
ФОТО: Pavel Chagochkin | Shutterstock

Интерес к смерти и тяжелым событиям проявляется как в традициях, так и в привычных ежедневных действиях: кто-то празднует Хэллоуин, кто-то ходит в музеи, посвященные историческим катастрофам, а кто-то слушает подкасты о самых жестоких преступлениях. Ученые из Великобритании и Словении разобрались, почему людей привлекают мрачные истории и мероприятия.

Все люди так или иначе сталкиваются со смертью: домашних животных, родственников, кумиров. У кого-то обнаруживают серьезную болезнь, кто-то становится свидетелем катастрофы.

Вне зависимости от характера опыта, связанного с опасностями для жизни и мрачными событиями, человек, как правило, стремится узнать о таких явлениях больше. Например, согласно одному из недавних исследований, есть потребность в детской литературе, которая с помощью героев, близких читателю по возрасту, доступно и честно рассказывала бы о смерти.

Исследователи из Университета Суррея в Великобритании и Приморского университета в Словении выявили факторы, которые определяют интерес людей к тяжелым событиям. Они использовали комплексный подход, обратившись к танатологии (науке о смерти и связанных с ней практиках), концепции коллективной памяти и анализу так называемого темного туризма (dark tourism), который предполагает посещение мест и достопримечательностей, исторически связанных со смертью и трагедией. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Annals of Tourism Research.

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