Ученые объяснили, почему людям так интересны смерть и катастрофы

Все люди так или иначе сталкиваются со смертью: домашних животных, родственников, кумиров. У кого-то обнаруживают серьезную болезнь, кто-то становится свидетелем катастрофы.

Вне зависимости от характера опыта, связанного с опасностями для жизни и мрачными событиями, человек, как правило, стремится узнать о таких явлениях больше. Например, согласно одному из недавних исследований, есть потребность в детской литературе, которая с помощью героев, близких читателю по возрасту, доступно и честно рассказывала бы о смерти.