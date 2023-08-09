Ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха и ростом устойчивости к антибиотикам

Вместе с тем, последние данные свидетельствуют, что проблема может усугубляться загрязнением воздуха.

Устойчивость к антибиотикам, по мнению Всемирной организации здравоохранения, является одной из 10 главных глобальных угроз здоровью населения.

Анализ, проведенный на основе данных из более чем 100 стран за два десятилетия, показал, что увеличение загрязнения воздуха коррелирует с ростом устойчивости к антибиотикам во всех странах и на всех континентах.