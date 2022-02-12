Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в бюллетене британского Королевского астрономического общества, планета найдена около "белого карлика", то есть затухающей звезды. Если выводы ученых подтвердятся, это станет первым в истории случаем обнаружения небесного тела с пригодными для жизни условиями, которое находится на орбите звезды такого типа.

"Мы впервые увидели нечто подобное в зоне обитаемости "белого карлика", - рассказал Би-би-си руководитель исследования, профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона. - Поэтому есть вероятность, что на планете, которая вращается по его орбите, есть жизнь".

Что такое "белые карлики"

После смерти звезды очень большого размера превращаются в черные дыры. Но более мелкие - такие, как наше Солнце - становятся "белыми карликами", то есть звездами, которые использовали свое ядерное топливо и потеряли внешние слои.

Обычно они не превышают планеты по размеру и после формирования имеют бело-голубое свечение.

Планета в зоне обитаемости, о которой говорят ученые, расположена на расстоянии 117 световых лет от Земли. Предполагается, что она находится в 60 раз ближе к своей звезде по сравнению с дистанцией от Земли до Солнца.

Впрочем, у британских астрономов пока нет прямых доказательств существования этого небесного тела. Они вынуждены полагаться на сведения о передвижениях 65 других объектов размером с Луну, которые находятся в зоне обитаемости (ее также называют "зоной Златовласки"). Эти объекты остаются на равном расстоянии друг от друга, а это говорит о том, что их удерживает гравитация некой ближней планеты.

"Члены нашей группы были просто поражены, - говорит профессор Фарихи. - Движение было настолько точным, что такое даже и придумать невозможно".

Зона обитаемости

Зона обитаемости - это область в космосе около той или иной звезды, где расстояние от светила не слишком большое, чтобы там было крайне холодно, и не слишком близкое, чтобы там было чрезвычайно жарко. Если условия на планете соответствуют этим требованиям, там может существовать вода в жидком виде, а следовательно и жизнь.

Результаты исследования британских ученых означают, что теперь астрономы должны активно искать новые планы около других "белых карликов".

"Обычно в астрономии так: если обнаруживается что-то одно, то, как правило, это распространенное явление", - говорит по этому поводу Фарихи.