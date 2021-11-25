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Британские ученые сообщили, что нашли опасный, наиболее мутировавший штамм коронавируса B.1.1.529, который может получить название «ню» (Nu). Об этом пишет газета Daily Mail
Ученые нашли новый штамм коронавируса с 32 "ужасающими" мутациями, но пока не стоит беспокоиться
© DELFI / Andrius Ufartas

Cитается, что штамм появился в Ботсване. В его в шиповидном белке (то же, что спайк-белок, S-белок) обнаружили 32 мутации, которые, предположительно, делают вирус наиболее устойчивым к вакцинации — антитела не могут найти патоген. Научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок охарактеризовал мутационный профиль нового штамма как «ужасающий».

Всего обнаружено 10 случаев заражения мутировавшим штаммом — три в Ботсване, шесть — в ЮАР, один — в Гонконге (у мужчины, который прибыл из ЮАР). Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Балло предположил, что вирус мог мутировать в организме человека с ослабленной иммунной системой — например, больного ВИЧ.

Информации о том, насколько заразен штамм и заразнее ли он «дельты», нет. Daily Mail со ссылкой на экспертов пишет, что беспрецедентное количество мутаций может сыграть против штамма, сделав его «нестабильным» и неспособным получить широкое распространение.

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