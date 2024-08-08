Ученые: 2024 год может снова стать рекордно жарким

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, несмотря на то что июль завершил 13-месячную серию рекордов температуры. Об этом сообщила в среду, 7 августа, Служба мониторинга за изменением климата Copernicus (C3S), работающая при поддержке Еврокомиссии и финансируемая ЕС. По ее данным, прошлый месяц был вторым самым теплым за всю историю наблюдений с 1940 года, лишь немного прохладнее июля 2023 года. С июня прошлого года по июнь 2024 года каждый месяц ставил новый температурный рекорд для этого времени года.