Ученицам французских школ запретят носить абайю и другую традиционную мусульманскую одежду

"Школа во Французской Республики построена на сильных ценностях, секуляризм — одна из них. […] Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников", — объяснил это решение министр в интервью телеканалу TF1.

Как отмечает Politico, вероятно, запрет не будет закреплен в виде закона — министерство образования ограничится должностными инструкциями, которые разошлют по французским школам.

Также издание напоминает, что французские власти еще в 2004 году запретили ношение в образовательных учреждениях религиозных символов: больших крестов, иудейских кип, исламских платков. Поскольку абайя — это полноценный предмет одежды, она находилась в серой зоне этого закона.