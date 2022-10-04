Участок утечки газа из "Северного потока" заблокируют: заход и швартовка судов в этом месте будут запрещены

"Расследование продолжается, мы находимся на интенсивной стадии (..). Я понимаю значительный интерес общества, но мы находимся на ранних стадиях предварительного расследования, поэтому я не могу более подробно комментировать, какие следственные меры мы предпринимаем", — сообщил прокурор Матс Юнгквист.
Береговая охрана Швеции сообщила, что приступила к исполнению решения прокуратуры и заявила, что на заблокированной территории будет запрещен заход судов, швартовка, дайвинг, рыболовство, эксплуатация подводных транспортных средств и картографирование.
Неделю назад в системе газопровода Nord Stream ("Северный поток") в районе датского острова Борнхольм были обнаружены четыре утечки. Две утечки были обнаружены на шведской стороне и две утечки на датской стороне.
Западные эксперты считают, что газопроводы, скорее всего, были взорваны, и некоторые обвиняют в этом Россию, которая, разумеется, это отрицает.
Датские власти сообщили в воскресенье со ссылкой на оператора "Северного потока-1", Nord Stream AG, что утечки из газопровода, похоже, прекратились.
Шведская береговая охрана подтвердила, что более крупный из двух разливов на шведской стороне, похоже, уже закончился.
Информации об утечках с датской стороны пока нет.
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