Участники вторжения в Украину примут участие в параде на Красной площади 9-го мая

Эти военные приняли участие в репетиции парада в субботу. "Как передает корреспондент ТАСС, зрители, пришедшие на репетицию, встретили их аплодисментами", - говорится в сообщении агентства.
В этом году парад не посетит ни один иностранный лидер, и в нем будет участвовать меньше техники и людей, чем год назад.
Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 2120 российских военных, погибших в Украине с начала войны.
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