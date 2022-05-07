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Участники российского вторжения в Украину - "специальной военной операции", как называют его российские власти - примут участие в параде на Красной площади 9-го мая, сообщает российское информационное агентство ТАСС.
Участники вторжения в Украину примут участие в параде на Красной площади 9-го мая
© Scanpix

Эти военные приняли участие в репетиции парада в субботу. "Как передает корреспондент ТАСС, зрители, пришедшие на репетицию, встретили их аплодисментами", - говорится в сообщении агентства.

В этом году парад не посетит ни один иностранный лидер, и в нем будет участвовать меньше техники и людей, чем год назад.

Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 2120 российских военных, погибших в Украине с начала войны.

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bbcrussian.com
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