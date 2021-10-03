Десятки тысяч людей более чем в 90 бразильских городах вновь вышли на акции протеста против правительства президента Жаира Болсонару. Участники демонстраций, прошедших в субботу, 2 октября, на территории между штатом Рорайма на севере, где проживает немало индейцев, являющихся коренным населением страны, и южным штатом Риу-Гранди-ду-Сул, где преобладают немецкие иммигранты, потребовали, среди прочего, импичмента Болсонару, закупки дополнительных вакцин против коронавируса и обеспечения рабочих мест во время пандемии. Точная информация о количестве участников отсутствует. Новостной портал G1, однако, передал, что митинги состоялись во всех 26 штатах и столичном округе.
В отношении президента уже идет расследование
Демонстранты несли плакаты и транспаранты с надписями: "Болсонару – прочь отсюда!", "Болсонару – народоубийца!". Участники протестных акций называли главу Палаты депутатов Артура Лиру сообщником президента страны, поскольку несмотря на то, что в его компетенции начать процедуру импичмента против Болсонару, он на этот шаг не идет.
Правый популист Болсонару с самого начала пандемии преуменьшал значение коронавируса и выступал против введения профилактических мер и ограничений. Он также подвергал сомнению смысл вакцинации и неоднократно подчеркивал, что сам он еще не делал прививку от SARS-CoV-2. В настоящее время в отношении Болсонару и его действий в связи с пандемией уже ведется расследование парламентской комиссии.
Общенациональная демонстрация, которая прошла 2 октября в Бразилии, стала пятой по счету акцией протеста против Болсонару с мая 2021 года. К протестам призвали общественные движения и профсоюзы. Участие в них приняли около 20 политических партий, в том числе Бразильская рабочая партия, Бразильская социал-демократическая партия и "Демократы" (DEM).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Может измениться порядок направления к специалистам: сначала придется консультироваться с семейным врачом (88)
Минздрав рассматривает возможность изменения порядка...
Какова цена отказа от прививки против коронавируса? (185)
Какова цена отказа от прививки против коронавируса? Для...
Пожар на "Меридиане" всколыхнул прошлое: кто стоял за подрывом знаменитого парусника 21 год назад? (26)
В августе социальные сети пестрели фотографиями...
Время вакцинации от гриппа определяется и возрастом: кому лучше привиться позже (4)
С пандемией COVID-19, захватившей мир, мы, кажется, забыли о...
Верига заговорил об ответственности правительства: этим летом была совершена самая большая ошибка (18)
По мере роста заболеваемости коронавирусом из-за...