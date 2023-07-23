Участники марша против судебной реформы дошли до Иерусалима

В Израиле тысячи людей, вышедших на марш в знак протеста против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху провести реформу судебной системы, подошли к Иерусалиму, сообщает агентство Reuters в субботу, 22 июля.

Марш начался 20 июля в Тель-Авиве, протестующие намерены прийти в Иерусалим, чтобы устроить акцию протеста на площади перед парламентом страны (Кнессетом) в преддверии воскресных дебатов по поводу судебной реформы.

Колонна протестующих во время пути растянулась на 70 километров. Накануне участники марша разбили лагерь на ночь в населенном пункте Шореш в 18 км от Иерусалима. По словам одной из лидеров протеста Шикмы Бресслер, участники марша не знают, смогут ли остановить голосование. "Но голосование - это не последний шаг. Вот почему мы пытаемся создать силы в этой стране, чтобы выбирать правильное из неправильного, выбирать свет во тьме", - сказала она Reuters.

Протесты против судебной реформы продолжаются уже больше полугода