Участие в саммите мира подтвердили 90 стран и организаций

На саммит мира по Украине, который пройдет в Швейцарии в середине июня, зарегистрировались 90 стран и организаций. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщило правительство в Берне.

Президент Швейцарии Виола Амхерд уточнила, что 80 делегаций, официально подтвердивших свое участие в концеренции, будут представлять государства из всех регионов мира и 10 - различные международные организации, включая ООН. Ранее в офисе президента Украины сообщали, что свое участие в швейцарском саммите подтвердили представители 107 стран.