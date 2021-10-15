Убит депутат британского парламента. На него напали с ножом на встрече с избирателями

Британского депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса несколько раз ударили ножом. Нападение произошло во время рутинной встречи с гражданами в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. В город вылетел вертолет скорой помощи, но спасти пострадавшему от нападения Эмессу жизнь не удалось.

"Его ударили ножом несколько раз", - сказал сразу после слушившегося Джон Лэмб, глава местной партийной ячейки в округе, который сэр Дэвид представлял в парламенте.

Полиция графства Эссекс сообщает, что по подозрению в убийстве арестован 25-летний молодой человек. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Мотивы нападавшего пока неясны.

Пока методистская церковь Бельфэрс, где проводил прием избирателей и был убит сэр Дэвид, продолжает находиться в полицейском оцеплении, местные жители уже несут цветы, чтобы отдать дань памяти своему депутату.

Над резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в знак траура был также приспущен флаг.

Консерватор-социалист, любитель животных, настоящий джентльмен

Сэр Дэвид Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении почти 40 лет был рядовым, но при этом весьма заметным членом Консервативной партии. Он стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс еще в 1983 году.

Он получил особую известность среди однопартийцев, когда смог удержать за собой парламентское кресло в 1992 году, после сокрушительного поражения консерваторов на выборах.

Воспитанный в традициях католической церкви, сэр Дэвид скорее относился к социал-консерваторам: он вел активную кампанию против абортов и в защиту прав животных.

Одной из поставленных им целей в последнее время было поднятие статуса города Саутенд-он-Си (с 1997 года Эмесс избирался от округа Саутенд-Уэст) до "сити" в графстве Эссекс.

Это не первый случай нападения на депутатов. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс была убита возле своей приёмной в местечке Бёрсталл недалеко от Лидса.

"В это сложное время мы всей душой болеем за него и за семью", - сказали в благотворительном фонде имени Джо Кокс, созданном после ее гибели.

Два бывших премьер-министра Великобритании уже отозвались на трагическую новость в "Твиттере".

"Это самая опустошительная, ужасная и трагическая новость, - написал Дэвид Кэмерон. - Дэвид Эмесс был добрейшим, в высшей степени порядочным человеком. И он был самым преданным делу человеком из всех, кого мне доводилось встречать. Нет слов, чтобы описать весь ужас случившегося сегодня. Я всем сердцем с семьей Дэвида."

"Новость о смерти сэра Дэвида разбила мне сердце, - признается в свою очередь Тереза Мэй. - Такой достойный человек, уважаемый депутат, убит в своем же округе при исполнении своих общественных обязанностей. Это настоящая трагедия для демократии. В помыслах и молитвах я сейчас с семьей Дэвида".

"Новость о гибели сэра Дэвида просто ужасна, - написала в "Твиттере" супруга нынешнего британского премьера Кэрри Джонсон. - Он был добрейшим человеком, безумно любил животных, был настоящим джентльменом. Так несправедливо! Все наши мысли - о его супруге и детях".

Как охраняют депутатов в их округах?

Вопрос о безопасности членов парламента весьма остро стоял в политической повестке дня еще до трагического убийства Джо Кокс в 2016 году.

Тогда всем депутатам было предложено установить дома и в приемных так называемую тревожную кнопку для вызова полиции, улучшить освещение, а также поставить дополнительные замки и засовы.

До этого тем депутатам, кто опасался за свою безопасность и хотел принять дополнительные меры защиты, предлагалось обращаться в полицию, которая должна была оценить степень риска в каждом конкретном случае и дать письменные рекомендации.

По официальным данным, затраты на дополнительные меры по охране депутатов выросли со 171 тыс. фунтов (около 202 тыс. евро) в 2015-16 годах до £4,2 млн (4,96 млн евро) в 2017-18 году.

Парламент также дает депутатам и их помощникам рекомендации по снижению рисков, включая меры безопасности при проведении встреч с избирателями, работе на дому и с почтой.

В начале года парламент издал доклад, в котором содержатся рекомендации полиции, как поступать в случае агрессивного поведения в отношении депутатов и как определять "угрозу для демократии" при правонарушениях в отношении парламентариев.