Убийство подводника в Краснодаре. При чем тут ракетные удары по Украине

В июле 2022 года журналисты украинского издания "Наши деньги. Львів" в своем расследовании упомянули командиров подлодок Черноморского флота, в том числе Ржицкого. "Ржицкий, как предполагают журналисты, мог быть причастен к ракетному удару по Виннице "Калибрами" в июле 2022 года, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек, пишет "Украинская правда".

Ржицкий служил на Черноморском флоте в звании капитана II ранга, был командиром большой дизель-электрической подводной лодкой Б-265 "Краснодар", пишет "Коммерсант". Украинские источники называли его ответственным за запуск ракет "Калибр", отмечает российское издание.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. СКР сообщил, что тело 42-летнего Ржицкого нашли рано утром в понедельник рядом с улицей Береговой.

"Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий, — написал накануне бывший мэр города Евгений Первышов. — Знал его еще в качестве командира подлодки "Краснодар"".

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины утром во вторник опубликовало в своем официальном телеграм-канале пост о том, что в Краснодаре "уничтожен командир подводной лодки "Краснодар", причастный к ракетным обстрелам Украины".

Не взяв на себя ответственность и не ссылаясь на источник информации, ГУР сообщил, что 10 июля подводник совершал пробежку в краснодарском Парке культуры и отдыха имени 30-летие Победы. "Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте", — сказано в посте.

Украинской военной разведке, как она утверждает, известны даже такие детали: "Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего".

ГУР также напомнило, что "Краснодар" — одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав Черноморского флота России, способная нести до четырех крылатых ракет "Калибр".