Наибольший интерес представляют отчеты ЦРУ, в которых раскрываются детали операций по наружному наблюдению за Ли Харви Освальдом — главным подозреваемом в убийстве Кеннеди. Судя по отчетам, за два месяца до выстрелов в Далласе Освальд ездил в Мексику, где встречался с офицерами КГБ.

Около 15 тысяч документов об убийстве Кеннеди еще остаются полностью или частично засекреченными. В соответствии с распоряжением президента Джо Байдена, они будут опубликованы не ранее декабря 2022 года.

Агент "Перекати-поле"



26 сентября 1963 года Освальд отправился в Мексику. Как отмечается в рассекреченном документе ЦРУ, он въехал в страну на машине, "утверждая, что он фотограф, живет в Новом Орлеане и направляется в Мехико".

Судя по всему, ЦРУ плотно следило за Освальдом во время его перемещений по столице Мексики. В отчете указано даже время каждого из трех визитов Освальда в посольство Кубы.

Бывший морской пехотинец пытался получить транзитную визу. Он утверждал, что хочет заехать на Кубу по пути в Советский Союз. Кубинские чиновники попросили предоставить подтверждение этого с советской стороны. Тогда Освальд пошел в посольство СССР и попросил дать ему въездную визу. Там ответили, что смогут ответить на этот запрос в течение 3-4 месяцев. В итоге Освальд пять дней курсировал между консульствами, так и не добившись желаемого результата.

26 сентября или 28 сентября (в документах дата указана не совсем разборчиво) Освальд встретился в Мехико с сотрудником посольства СССР Валерием Костиковым. Как говорится в рассекреченных документах ЦРУ, Костиков — опытный сотрудник КГБ, служащий в 13-м управлении. Оно, по данным американской разведки, занималось покушениями и подрывной деятельностью.

Костиков попал в поле зрения ФБР в ходе слежки за неким гражданином ФРГ, проживавшим в Оклахоме и завербованным КГБ. Контрразведчики смогли перевербовать этого человека и присвоили ему псевдоним "Перекати-поле".

И дальше информация о встречах двойного агента попадала прямиком к ФБР. Так они узнали детали того, как "Перекати-поле" встречался в Мехико с Костиковым, а в Нью-Йорке контактировал с другим сотрудником КГБ — Олегом Брыкиным. По данным двойного агента, в ходе этих встреч чекисты "указывали ему цели для диверсий".

Водка, польский шофер и замешательство



После убийства Кеннеди ЦРУ установило круглосуточное наблюдение за Костиковым, а также за несколькими сотрудниками кубинской и советской разведки. Но, как сообщается в отчете, эта слежка "не показала ничего необычного".

Ветераны КГБ, общавшиеся с Освальдом, отзывались о нем как о нервном и непредсказуемом человеке, непригодным для использования в качестве агента.

"Освальд — человек, которого трудно запрограммировать и просчитать его реакцию на те или иные обстоятельства. Он относился к категории людей с неустойчивой психикой, невротического склада характера с проявлением истеричности в некоторых ситуациях. Но при этом он, когда себе ставил цель, мог мобилизоваться и все подчинить ее достижению" — рассказывал отставной полковник КГБ Олег Нечипоренко. По его словам, он встречался с Освальдом дважды, в том числе в Мексике за два месяца до убийства Кеннеди.

Судя по общему массиву рассекреченных документов, спецслужбы США много лет прорабатывали теорию о том, что к убийству Кеннеди могла быть причастна советская разведка.

Но информанты американских спецслужб из числа сотрудников КГБ утверждали, что СССР не имеет никакого отношения к Освальду и Москва не причастна к убийству американского президента. По данным информированных источников ФБР в Советском союзе, "Кремль был в смятении и шоке", узнав о покушении на Кеннеди.

В новой партии рассекреченных документов упоминается об анонимных звонках, сделанных в посольство США в Австралии в 1962 и 1963 году.

Первый раз неизвестный, назвавший себя "польским водителем посольства СССР в Австралии, позвонил 15 октября 1962 года и сообщил, что существует план убить президента Кеннеди, исполнителю готовы заплатить 100 тысяч долларов. По словам звонившего, план разрабатывали "страны по ту сторону железного занавеса", а также "коммунисты в Англии, Гонконге и, возможно, других странах".

24 ноября 1963 года, то есть через два дня после убийства Кеннеди, человек, снова представившийся польским шофером, еще раз позвонил в посольство США и сказал, что советское правительство финансировало убийство президента США. "Шофер" утверждал, что на утро после убийства Кеннеди в посольстве СССР разливали водку и пили "за то, что удалось достичь желаемого".

Дипломаты и сотрудники ЦРУ обратили внимание на эти инциденты и проконсультировались с коллегами в Австралии. "Австралийские чиновники, занимающиеся этим делом, считают звонившего сумасшедшим. Они отмечают, что советские представительства в Австралии используют только советских водителей, нет никаких свидетельств использования польских шоферов", — говорится в тексте доклада.

Заявления и сомнения



Комиссия Уоррена, созданная специально для расследования убийства Кеннеди, в 1964 году пришла к выводу, что президент погиб от пули Освальда, который действовал в одиночку по неустановленным мотивам.

В рассекреченном ранее 73-страничном отчете ЦРУ говорится, что ряд сотрудников спецслужбы сомневались в том, что Освальд был единственным участником этого преступления. "Агентство и его резидентуры, особенно в Мехико и Майами, не упускали из виду возможность того, что Освальд действовал не один", — говорится в отчете (дата создания этой бумаги не указана).

При этом в одном из рассекреченных сейчас документов отмечается, что ЦРУ отказалось предоставить более подробную информацию о визите Освальда в Мексику представителям Специального комитета Палаты представителей США (СКПП), созданного в 1976 году для расследования убийства Кеннеди. Комитету не дали встретиться с бывшими сотрудниками и информаторами ЦРУ и некоторыми другими людьми, которые, предположительно, общались с Освальдом в Мехико.

"Есть вероятность, что некое правительственное учреждение США обратилось к мексиканским властям с просьбой воздержаться от помощи Комитету в этом аспекте", — говорится заключении СКПП.

Сразу после убийства Кеннеди посол США в Мексике Томас Манн написал в Вашингтон, напоминая о недавнем визите Освальда в Мехико и высказывая свои подозрения в том, что Освальд мог действовать не один. Однако Манну, по его словам, приказали прекратить все действия, которые могли бы "подтвердить или опровергнуть слухи о причастности Кубы" к убийству Кеннеди. Более 20 лет спустя, выступая перед СКПП, Манн заявил, что он получил этот приказ под грифом "совершенно секретно" от Госсекретаря США Дина Раска.

Манн считал, что аналогичный приказ получил и глава резидентуры ЦРУ в Мексике Уинстон Скотт. В мемуарах, рассекреченных после его смерти, Скотт об этом ничего не упоминает.

Многие исследователи сходятся в том, что на данный момент нам известно довольно мало о том, что именно Освальд делал в Мексике за два месяца до убийства Кеннеди и каковы были его мотивы. Есть надежда, что ответы хотя бы на некоторые вопросы можно будет найти в документах, которые должны рассекретить в ближайшие годы.

Когда рассекретят оставшиеся документы?



Первая партия рассекреченных документов по делу Кеннеди была опубликована в 1992 году. Интересно, что это произошло через год после феноменального успеха фильма Оливера Стоуна "​​Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" (англ. "JFK"). В основе картины лежит одна из конспирологических теорий убийства Кеннеди.

Выход фильма на экраны вызвал большой общественный резонанс. Вскоре после этого Конгресс США принял закон, предписывающий обнародовать все секретные документы, связанные с убийством Кеннеди, в течение следующих 25 лет. Неопубликованными могли остаться лишь несколько файлов, в случае если они могут нанести урон безопасности США.

Получается, что весь архив по делу Кеннеди должны были рассекретить в 2017 году. Однако Трамп отложил публикацию до 2021 года, сославшись на просьбы спецслужб США. Одним из аргументов разведки было то, что упоминаемые в документах информаторы спецслужб могут быть еще живы, и это могло бы угрожать их безопасности.

Но и в 2021 году прорыва не случилось. Из почти 1500 документов, рассекреченных в этот раз, подавляющее большинство составляют дубликаты ранее опубликованных бумаг. Разница лишь в том, что раньше многие упоминавшиеся в отчетах имена или названия резидентур ЦРУ были отредактированы (закрыты черными полосами), а теперь — обнародованы. Но за годы, прошедшие с момента публикации предыдущей партии рассекреченных бумаг, исследователи уже и так вычислили большинство этих имен и локаций.

"Байден — первый президент, который приблизился к признанию того, о чем сторонники теорий заговора цинично говорили давно. Некоторые хранящиеся в архивах документы по делу Кеннеди, возможно, не будут обнародованы никогда. Или они не будут опубликованы, по крайней мере, до тех пор, пока живы те, кто помнят, где они были 22 ноября 1963 года, когда пришли шокирующие новости из Далласа", — написал автор книг об убийстве Кеннеди Филип Шенон.

Какие секреты еще могут быть в документах?



На данный момент засекречено еще около 15 тыс. документов, так или иначе связанных с делом Кеннеди. Однако можно посмотреть на перечень этих файлов. Судя по списку, большинство засекреченных бумаг — это отчеты ЦРУ и ФБР об операциях 1960-х и 1970-х годов.

Американский конгрессмен Стив Коэн считает, что спецслужбы пытаются затормозить публикацию документов из архива, потому что оставшиеся файлы могут показать некомпетентность или правонарушения со стороны ЦРУ, ФБР и других ведомств.

Из уже рассекреченных бумаг видно, что спецслужбы держали Освальда под пристальным в течение нескольких месяцев до убийства, но упустили возможности остановить его. Например, в рассекреченном донесении ФБР от 1964 года говорится о том, что в Мексике Освальд несколько говорил о планах убить Кеннеди. ЦРУ знало, что Освальд встречался в Мехико с кубинскими дипломатами и советским разведчиком из отдела, занимавшегося покушениями и диверсиями. Но нет никаких свидетельств того, что спецслужбы как-то отреагировали на эти действия бывшего морского пехотинца.

Конгрессмен Коэн считает, что оставшиеся в архивах документы вряд ли опровергнут версию о том, что Освальд был единственным стрелявшим.

Члены наблюдательного совета, собравшие и передавшие в Национальный архив США все документы по делу Кеннеди (до того, как бумаги будут рассекречены, они должны храниться именно в этом архиве), не могут рассказывать о содержании засекреченных файлов, поскольку дали подписку о неразглашении. Но они говорят, что не встречали каких то сенсационных разоблачений или "скелетов в шкафу" в неопубликованных документах.

Пока нет никаких указаний на то, что засекреченные файлы смогут опровергнуть теорию о том, что Освальд действовал в одиночку. Но несколько членов наблюдательного совета заявили, что некоторые увиденные ими документы могут иметь значение, которого исследователи не понимали в момент, когда собирали их.

Убийство президента



По официальной версии, Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки 22 ноября 1963 года, когда он ехал вместе со своей супругой Жаклин в открытом лимузине по улицам Далласа. Ехавший с Кеннеди губернатор Техаса Джон Коннали был ранен.

Через час с небольшим полиция задержала Ли Харви Освальда по подозрении в убийстве Кеннеди. Сам Освальд предъявленные ему обвинения отрицал и говорил, что он оказался марионеткой в чужих руках.

Через 2 дня Освальда вывели из полицейского управления Далласа, чтобы перевести в окружную тюрьму. В этот момент в него выстрелил владелец ночного клуба Джек Руби. Освальд получил ранение в живот и через несколько часов умер в этот в той же больнице, где ранее скончался от ран президент Кеннеди.

Социологические опросы показывают, что около 70% жителей США не верят в официальную версию убийства. В ходе проведенного в 2017 году опроса 61% американцев заявил о своей уверенности в том, что Освальд действовал не один.

Сторонники наиболее популярных альтернативных теорий считают, что к убийству Кеннеди вместе или по отдельности могли быть причастны: мафия, американская разведка, кубинский лидер Фидель Кастро или некие миллионеры, придерживавшиеся правых взглядов.