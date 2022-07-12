Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ: что говорит подозреваемый и при чем здесь Церковь Муна

О какой именно религиозной группе идет речь, официально не сообщается, однако в понедельник стало известно, что мать Ямагами была членом Церкви объединения — религиозной организации, которую в в 1954 году основан Сон Мен Мун, самопровозглашенный мессия и ярый антикоммунист.

Абэ выстрелили в спину в пятницу утром, когда он выступал с речью около вокзала в городе Нара. Стрелявший Тэцуя Ямагами был вооружен самодельным двуствольным оружием, которое было обернуто черным скотчем. Его задержали сразу после покушения и он заявил полиции, что пошел на убийство из-за обиды на некую религиозную группу.

Ямагами рассказал следователям, что изначально намеревался убить лидера организации, а затем — Абэ, который, как он утверждал, продвигал церковь в Японии. Он сказал, что его мать сделала огромное пожертвование этой организации более 20 лет назад, что подорвало финансовое состояние семьи и привело к ее банкротству.

Томихиро Танака, президент японского отделения Семейной федерации за мир и объединение во всем мире (более известной как церковь Муна), сказал, что мать стрелявшего посещала их собрания примерно раз в месяц. По его словам, она впервые присоединилась к церкви примерно в 1998 году. С 2009 по 2017 год она прервала с ней связь, но вернулась около двух-трех лет назад, а в последние полгода стала постоянной прихожанкой.

Что такое Церковь объединения



Церковь Объединения была основана в Южной Корее и среди прочего известна своими массовыми свадьбами, на которых одновременно женятся тысячи пар (некоторые из них не знают друг друга).

Критики Церкви объединения в течение многих лет называли ее сектой и утверждали, что создатели этой организации наживаются на последователях. Руководство церкви такие обвинения отвергает и настаивает, что это законное религиозное движение.

Церковь объединения: некоторые факты

Мун родился в 1920 году в городе Чонджу, который в настоящее время находится на территории КНДР. Он умер в 2012 году.

В 1954 году Мун основал Церковь объединения, утверждая, что получил завет построить царство божие на Земле лично от Иисуса Христа.

Его последователей часто называют мунистами, хотя они сами этого термина не признают. Своего духовного лидера и его жену члены Церкви Объединения именуют "Истинными Родителями".

Массовые свадьбы, неизменно привлекающие внимание публики и СМИ, Церковь объединения проводит уже около 30 лет.

Церковь Объединения ведет активную коммерческую деятельность, владея рядом изданий, фабриками, торговыми компаниями и частными учебными заведениями.

В 1984 году Мун получил в США полтора года тюрьмы за уклонение от налогов и был освобожден через 11 месяцев после акций протеста его сторонников.

В 2006 году он вернулся в Южную Корею, передав управление церковью и бизнесом своим детям.

Был ли Синдзо Абэ связан с Церковью объединения



По словам Томихиро Танаки, ни Абэ, ни мужчина, арестованный за его убийство, не были членами церкви. Но глава японского отделения организации подтверждает, что бывший премьер-министр отправлял приветственные сообщения на мероприятия церкви и выражал поддержку глобальному движению за мир, которое, по утверждению церкви, она ведет.

Так, на сайте церкви сообщается, что в сентябре прошлого года Абэ принял участие в мероприятии, которое организовала компания, связанная с Церковью объединения, и выступил с речью, восхваляющей усилия по достижению мира на Корейском полуострове.

Основатель церкви Сон Мен Мун, был знаком со многими японскими политиками и в конце 1960-х годов выступал в Японии по приглашению антикоммунистической группы "Международная федерация за победу над коммунизмом". Почетным председателем на той встрече был дедушка Синдзо Абэ, Нобусукэ Киси, который с 1967 по 1960-й годы являлся премьер-министром Японии, а затем оставался членом парламента страны.

Впрочем, эксперты считают, что связи Абэ с Церковью объединения были достаточно слабыми. Известный исследователь этой организации, профессор Йосихиде Сакурай из Университета Хоккайдо, описывает речь экс-премьера как "обычную работу политика, который хочет получить голоса".

Еще один специалист по японской политике, Леви Маклоклин из Университета Северной Каролины, считает, что Церковь объединения была лишь одной из многих религиозных организаций правого толка, на поддержку которых рассчитывала Либерально-демократическая партия Абэ. "В этом нет ничего необычного, и совершенно точно она была не единственной", — говорит ученый.

Что известно о матери подозреваемого



Мать Тэцуи Ямагами живет в Наре, столице одноименной префектуры Японии на юге центральной части острова Хонсю. Журналисты агентства Рейтер разыскали ее дом и пообщались с соседями (в самом доме никого не оказалось). По их словам, она живет в конце тихой улочки, в благополучном районе, расположенном всего в одной остановке на поезде от того места, где ее сын стрелял в Абэ. Перед домом постоянно дежурят два полицейских.

Одна из соседок, 87-летняя женщина, рассказала, что мать Ямагами долгое время жила одна. Где она сейчас находится, не сообщается.

Полиция Нары также заявила, что обнаружила пулевые отверстия в местном здании, которое принадлежит Церкви объединения. Тэцуи Ямагами сообщил, что там он практиковался в стрельбе за день до покушения на Абэ.

Как прощаются с Синдзо Абэ



Частная панихида по Абэ проходит в древнем буддийском храме Дзодзедзи в центре Токио.

К храму весь день приходят японцы, желающие почтить память Абэ.

Бывший премьер-министр Японии будет похоронен 12 июля в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути (на острове Хонсю).

На похоронах будут присутствовать только близкие Абэ.