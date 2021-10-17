Убийство британского депутата: подозреваемый задержан по закону о терроризме

Сообщается, что задержанный - британский гражданин сомалийского происхождения, который ранее был известен полиции.

Как стало известно Би-би-си, несколько лет назад ему было рекомендовано пройти программу Prevent, цель которой - борьба с экстремизмом и радикализацией людей. Однако участие в программе является добровольным, и отказ не несет за собой уголовной ответственности.

Орудие убийства, нож, был найден неподалеку от места преступления. Полицейские опрашивают возможных свидетелей и просматривают записи камер видеонаблюдения, а эксперты изучают электронные устройства, изъятые у подозреваемого, чтобы понять, что именно подвигло его напасть на члена парламента, известного искренним желанием помочь членам своего избирательного округа и любовью к своему графству Эссекс.

"Истинный слуга народа"

Жители Саутенда-он-Си, которые с 1983 года регулярно избирали Эмесса в парламент, приносят цветы, открытки, зажигают свечи и просто собираются вместе, чтобы почтить его память.

Член мусульманской общины Саутенда-он-Си Мохаммед Шазмуддин сказал, что знал сэра Дэвида с 1983 года. По его словам, "это был настоящий английский джентльмен, который сделал очень много добра нашей общине, как и всем другим жителям Саутенда".

Однако влияние Эмесса вышло далеко за пределы его родного графства. Благотворительная организация National Energy Action (NEA), борющаяся за то, чтобы цены на газ и электричество были по карману всем жителям Англии, назвала его "истинным слугой народа".

Ее представители сказали, что сэра Дэвида будут помнить благодаря успешной кампании, которую он провел, чтобы парламент принял закон о стратегии по искоренению так называемой "топливной бедности".

Один из сотрудников NEA сказал, что, возможно, тот факт, "что он добился огромных позитивных изменений, принесет его семье хоть небольшое, но успокоение".

"Миллионы людей по всему Соединенному Королевству теперь могут рассчитывать на специальные правительственные программы помощи, которые не были бы приняты без его усилий, он напрямую помог миллионам людей жить в тепле и безопасности".

Любовь к "братьям нашим меньшим"

Сотрудница благотворительной организации Dogs Trust, борющейся за гуманное отношение к собакам, Клэр Калдер назвала сэра Дэвида "одним из самых последовательных защитников животных".

По ее словам, у него было "огромное чувство юмора" и "огромное сердце".

Недавно он присоединился к кампании Dogs Trust по борьбе с контрабандой щенков и за запрет ошейников с электрошокерами.

На следующей неделе состоится соревнование "Вестминстерский пес года", которое Dogs Trust проводит совместно с Британским клубом собаководов Kennel Club.

Идея в том, что члены парламента имеют возможность продемонстрировать, какие уникальные и теплые узы связывают их и их собак. Сэр Дэвид намеревался выступить со своей французской бульдожкой Вивиен.

Опасная профессия

Широкая публика, как правило, не задумывается о том, насколько опасной может быть профессия парламентария, которые в Британии часть своего рабочего времени проводят, встречаясь с избирателями без всякой охраны.

Пока что большая часть членов Палаты общин продолжает запланированные встречи с избирателями. Крейг Уильямс, лейборист, представитель Монтгомершира в Уэльсе, пришел на свою встречу не один, а вместе с членом парламента Уэльса от Консервативной партии Расселом Джорджем.

А Киеран Маллен, консерватор, член Палаты общин от округа Крю и Нантвич, написал в "Твиттере": "Встречаюсь с избирателями. Мы не позволим им вынудить нас изменить наши традиции. Дэвиду бы это не понравилось".

Независимый советник правительства и сам бывший член парламента лорд Уолни сказал в одной из программ Би-би-си, что "это не просто жуткий и трагический акт насилия, который отнял жизни Дэвида Эмесса и моего друга Джо Кокс, это попытка устрашения, чтобы люди боялись становиться политиками, это нападение на нашу демократию, и с этим придется серьезно разбираться".

Как именно разбираться, пока неясно. По словам еще одного члена Палаты общин Наза Шаха, на этот вопрос "нет верных или неверных ответов. Мы должны уважать каждого параментария, хотя кто-то скажет - да, мы будем продолжать все как раньше, а кому-то от этого будет очень неуютно".