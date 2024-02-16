Убийце 77 человек Брейвику отказали в смягчении условий содержания в тюрьме

45-летний Брейвик после вынесения приговора содержался отдельно от других заключенных в тюрьмах строгого режима; в иске он утверждал, что подобные условия нарушают его права.

Он подал в суд на государство, утверждая, что его длительная изоляция была нарушением Статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

Во время слушаний, проходивших в целях безопасности в спортзале тюрьмы «Рингерике», Брейвик заявил, что он страдает депрессией и зависим от антидепрессантов. Власти он обвинил в попытке «подтолкнуть его к самоубийству».

Норвежские власти утверждают, что строгие, но при этом комфортные условия, в которых содержится Брейвик, оправданы, учитывая риск, который он представляет для окружающих.

«У Брейвика хорошие условия содержания в тюрьме и относительно большая свобода в повседневной жизни», — заявила судья Биргитте Колруд, которую цитирует AFP.