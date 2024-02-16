Убийце 77 человек Брейвику отказали в смягчении условий содержания в тюрьме

45-летний Брейвик после вынесения приговора содержался отдельно от других заключенных в тюрьмах строгого режима; в иске он утверждал, что подобные условия нарушают его права.
Он подал в суд на государство, утверждая, что его длительная изоляция была нарушением Статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.
Во время слушаний, проходивших в целях безопасности в спортзале тюрьмы «Рингерике», Брейвик заявил, что он страдает депрессией и зависим от антидепрессантов. Власти он обвинил в попытке «подтолкнуть его к самоубийству».
Норвежские власти утверждают, что строгие, но при этом комфортные условия, в которых содержится Брейвик, оправданы, учитывая риск, который он представляет для окружающих.
«У Брейвика хорошие условия содержания в тюрьме и относительно большая свобода в повседневной жизни», — заявила судья Биргитте Колруд, которую цитирует AFP.
22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу возле правительственных учреждений в Осло, убив восемь человек, а затем застрелил еще 69 человек, в основном подростков, в летнем лагере на острове Утойя.
В 2012 году его приговорили к 21 году тюремного заключения — этот срок может быть продлеваться, пока Брейвик представляет угрозу.
В тюрьме у Брейвика есть три отдельные комнаты: спальня, кабинет и небольшой тренажерный зал. Он также может пользоваться общими зонами — кухней, гостиной и комнатой для свиданий.
В камере у него есть телевизор, игровая приставка Xbox и три попугая.