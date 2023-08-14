У самолета главы МИД ФРГ Бербок вновь выявили неполадки

В самолете министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вновь выявили неполадки. Из-за технических проблем ее лайнер утром в понедельник, 14 август, оставался в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, подтвердили источники в правительстве ФРГ.

Самолет с Бербок ночью совершил промежуточную посадку в Абу-Даби для дозаправки, но после вылета из Абу-Даби экипаж самолета решил вернуться в аэропорт из-за технической проблемы. В Берлине сообщили, что специалисты ВВС Германии работают, чтобы как можно скорее устранить неполадки.

Накануне Анналена Бербок направилась с недельным визитом в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи.