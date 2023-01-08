У российской базы в Армении задержаны десятки демонстрантов

Полиция Армении в воскресенье, 8 января, задержала около 100 участников митинга у российской военной базы в городе Гюмри. Об этом в своих соцсетях рассказало движение "Национально-демократический полюс", которое стало организатором акции.

Между тем в полиции агентству "Интерфакс" сообщили, что задержаны были 65 человек, а всего в акции приняли участие около 200 человек. Корреспондент "Интерфакса" указал, что в ответ на предупреждение полиции о незаконности акции ее участники стали выкрикивать антироссийские лозунги.

Активисты движения требуют от российских военных разблокировать Лачинский коридор - трассу, которая соединяет Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, в частности, Степанакерт. Азербайджанская сторона 12 декабря перекрыла по трассе движение. Если Россия не разблокирует Лачинский коридор, то есть, по мнению армянских активистов, откажется от роли миротворцев, то она будет признана страной, оккупировавшей Армению, заявил член совета "Национального демократического полюса" Ваге Гаспарян.

Премьер Армении Пашинян обвинил миротворцев РФ в бездействии

В конце 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы утратили контроль над Лачинским коридором, который, по его мнению, должен входить в их зону ответственности. Глава армянского правительства обвинил российских миротворцев в бездействии после фактической блокады дороги азербайджанскими "экологическими активистами", начавшейся 12 декабря.