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В среду, 13 октября, вечером президент Латвии Эгилс Левитс вернулся из Швеции и сделал экспресс-тест на Covid-19. Результат оказался положительным, сообщает пресс-служба президента.
Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс
Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс
© AFP / Scanpix

Из-за положительного результата экспресс-теста Левитса отменена его встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Левитс лично позвонил эстонскому президенту.

Тем не менее, визит Кариса в Латвию не отменен. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Левитс весной этого года стал "амбассадором вакцинации" вместе с другими государственными лидерами, публично привившись вакциной AstraZeneca.

63-летний Алар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа и вступил в должность 11 октября, сменив на этом посту Керсти Кальюлайд.

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