У мельницы "Мулен Руж" в Париже при пожаре обрушились крылья

Мельница "Мулен Руж" - одна из самых известных достопримечательностей Парижа, пострадала от пожара в ночь на четверг, 25 апреля. Как передает агентство AFP, ее крылья обрушились.

Во время инцидента никто не пострадал, заявили пожарные службы. Что именно стало причиной пожара, пока не сообщалось. На фото и видео, которые публикуют в Сети, видно крылья мельницы, лежащие на тротуаре перед театром-варьете. Некоторые из них погнулись.