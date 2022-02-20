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Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщил Букингемский дворец.
Elžbieta II
Elžbieta II
© EPA - ELTA

Королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце.

"Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям", - говорится в заявлении дворца.Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом, правившим 70 лет.

Торжества по случаю платинового юбилея королевы должны продлиться не один день, а их кульминация запланирована на начало лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.

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