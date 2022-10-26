У европейских берегов скопились десятки танкеров со сжиженным газом. Неужели газ больше не нужен?

Десятки гигантских судов с СПГ, стоят на приколе у берегов Испании, Португалии, Великобритании и других европейских стран.

"Эта ситуация сложилась примерно за пять-шесть недель, - говорит Огюстин Прейт, вице-президент Kayrros - компании, которая занимается аналитикой на глобальном рынке энергетики и экологии и наблюдает за скоплением судов через спутники и специальную систему идентификации, используемую в мореплавании. - Это точно большая история".

Если совсем коротко - танкеры ждут у моря погоды. В буквальном смысле. Их придерживают на случай, если топливо срочно понадобится с наступлением холодов.

Но, собственно, почему бы их не разгрузить, раз уж привезли? Простой вопрос, казалось бы, но ответ на него немного сложнее.

Во-первых, на фоне паники из-за прекращения поставок из России Европа запаслась газом почти до отказа. План состоял в том, чтобы заполнить хранилища на 80% к 1 ноября, однако его выполнили и перевыполнены гораздо раньше - емкости заполнены на 95% уже сейчас.

Но ценный груз продолжает прибывать.

Аналитик из Wood Mackenzie Фрейзер Карсон, также наблюдающий за скоплением танкеров, насчитал в октябре 268 судов с СПГ по всему миру, в то время как в среднем по году по миру ходит таких 241.

По словам Карсона, 51 судно находится в непосредственной близости к берегам Европы.

Газ в контейнерах охлажден до примерно минус 160 градусов и превращен в жидкость для удобства транспортировки.

При этом заводов, которые могут "распаковать" жидкое топливо обратно в газ, не хватает, поскольку долгое время Европа полагалась на поставки газа по трубопроводам из России.

Так что танкеры ждут в очереди на регазификацию. Германия и Нидерланды, к примеру, уже вложились в строительство новых регазификационных терминалов. Некоторые из них - построенные с использованием танкеров для перевозки СПГ, пришвартованных к докам - обещают ввести в эксплуатацию уже в течение ближайших месяцев.

Вдобавок ко всему погода этой осенью выдалась на редкость теплой, стало быть топлива для обогрева требуется меньше, чем обычно в это время года.

И это еще не все.

Как отмечает соучредитель Kayrros Антуан Халфф, активность промышленных предприятий, использующих газ, в Европе снизилась.

"Мы заметили резкое снижение производства на сталелитейных и цементных предприятиях", - говорит Халфф.

По словам Фрейзера Карсона, вокруг СПГ сложилась ситуация, которую на рынке называют "контанго". Это биржевой термин на рынке фьючерсов, по сути означающий что цена на продукт, который поставят в будущем, выше, чем его цена на нынешний момент.

То есть простое ожидание поставки в декабре, а не в ноябре, обойдется покупателю на десятки миллионов долларов дороже.

Лихорадочный спрос на газ означает, что страны уже заплатили огромные суммы, чтобы обеспечить его.

Германия, по данным агентства Рейтер, потратила 49,5 млрд евро на импорт в период с января по август - сравните с 17,1 млрд евро за тот же период в 2021 году.

Это рыночные силы в действии, говорит Мишель Визе Бокманн, редактор рынка и аналитик старейшего британского журнала о судоходстве Lloyd's List.При всем при этом, она подчеркивает, Европа находится в наилучшем положении из возможных, учитывая геополитическую ситуацию.

При этом вполне возможно, что часть груза из европейской очереди перекупит, например, кто-то в Азии, и газ уйдет туда. Даже в такой ситуации европейским странам все же выгодно иметь под рукой СПГ, буквально плавающий поблизости.

Другое дело - а что дальше?

Поскольку хранилища заполнены на ближайшие несколько недель, цена на газ в Европе начала падать довольно резко, начиная с августа, пусть и остается тем не менее вдвое выше цен прошлого года.

Холодная зима и возможные перебои в поставках могут резко поменять картину.

Кроме того, массированные закупки газа европейскими странами спровоцировали усиление борьбы за поставки ценного топлива по всему миру.

И, к примеру, такие страны, как Пакистан и Бангладеш, которые полагаются на СПГ, но имеют гораздо меньше рыночных рычагов, остались не у дел.

Как замечает Халфф, Европа, по сути, сыграла в "музыкальные стулья" на глобальном уровне.

А скоро к игре подключатся Китай, Япония и Южная Корея, которые также используют довольно много газа и почти наверняка захотят обеспечить себе поставки зимой.

Все это обостряет конкуренцию за газ между континентами.

Впрочем, как считает Кори Гриндал, глава международной торговли компании-производителя сжиженного газа Cheniere, то, что происходит сейчас на рынке СПГ - очень кратковременный феномен.

Отчасти страсти вокруг СПГ в ближайшие годы должен успокоить план Европы по диверсификации энергетических поставок.

Львиная доля газа, производимого Cheniere, до конца года уже раскуплена, а к 2026 году компания планирует увеличить объемы с 45 млн до 55 млн тонн.

Весть этот ажиотаж вокруг газа не может не расстраивать сторонников перехода на возобновляемые источники энергии.

"Возобновляемая энергия - это отлично. Я за то, чтобы делать правильные вещи на планете, на которой мы живем. Но топливо нам нужно сейчас", - парирует Гриндал.

Что будет дальше, во многом зависит от ситуации на украинском фронте, от погоды, от увеличения количества источников возобновляемой энергии, от мирового спроса на газ - и от сотни танкеров с СПГ, которые пойдут либо на восток, либо на запад.