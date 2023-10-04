"У этой бочки уже видно дно". Западные союзники Украины опасаются "снарядного голода" ВСУ

Как образно отметил на на Варшавском форуме по безопасности глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, "у этой бочки уже видно дно".
Властям и производителям оборонной продукции нужно наращивать производство гораздо более быстрыми темпами, сказал он.
Украина расходует тысячи снарядов в день, большую их часть ей поставляют страны НАТО.
Когда принцип "бережливой экономики" не работает
По словам адмирала Бауэра, оборонный комплекс недофинансируется на протяжении десятилетий — как следствие, когда страны НАТО начали поставлять Украине оружие, их склады боеприпасов были заполнены наполовину или даже меньше.
"Нам требуются большие объемы. Принципы "строго в срок и ровно столько, сколько требуется", которым мы 30 лет следуем в нашей либеральной экономике, хороши во многом, но только не для вооруженных сил во время войны", — сказал военачальник.
Военные запасы западных стран "выглядят немного тощими", заявил на форуме замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, призвав союзников по НАТО следовать их обязательству тратить 2% своего национального дохода на оборону.
"Если сейчас, когда в Европе идет война, не время тратить 2% на оборону, то когда?" — поинтересовался он.
Он также сказал, что модель "строго к сроку" не работает, когда нужно быть готовым к бою уже завтра.
"Мы не можем остановиться только потому, что наши запасы иссякают, — сказал Хиппи. — Мы должны поддерживать Украину в ее борьбе сегодня, завтра, послезавтра и после-послезавтра. Если мы остановимся, это не значит, что автоматически остановится и Путин".
Это значит, по словам британского министра, что нужно продолжать поставки Украине изо дня в день и параллельно пополнять собственные запасы.
"Ни для кого не секрет, что еще не все члены альянса тратят 2% своего ВВП на оборону. А это должен быть нижний предел наших расходов на оборону, а не потолок", — подчеркнул Джеймс Хиппи.
"Что касается альянса, то США все больше начинают смотреть по сторонам, и я уверен, что нашим коллегам в Конгрессе хотелось бы видеть, что европейские державы тратят свои 2% на обеспечение НАТО ресурсами на справедливой основе", — добавил он.
Европе жизненно важно привести свою оборонно-промышленную базу в форму, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон. "Сейчас мы довольно глубоко зарылись в наши карманы, в наши запасы", — добавил он.
"И на будущее, я думаю, крайне важно, чтобы украинцы также могли приобретать оборонную продукцию на промышленной базе в Европе. Мы усвоили несколько тяжелых уроков относительно масштабов и объемов, и не в последнюю очередь — в вопросе артиллерийских боеприпасов", — заключил Юнсон.
Министерство обороны Великобритании сообщает, что с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Лондон передал Киеву более 300 тысяч снарядов и намерен передать еще десятки тысяч до конца этого года.
По данным американского Госдепартамента, за тот же период США передали Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
Эти внушительные объемы в абсолютных показателях, однако в то же время российские войска на наиболее горячих участках фронта расходовали порядка 50-60 тыс. снарядов в сутки — в разы больше, чем то количество, которым им могли ответить украинцы.
Зависимость Киева от американских боеприпасов настолько велика, что среди союзников по НАТО присутствует ощутимое беспокойство по поводу возможности переизбрания Дональда Трампа президентом в следующем году.
Часть из них опасается, что военная поддержка Украины со стороны Вашингтона может уменьшиться, если известный своей непредсказуемостью Трамп решит пойти на какое-то политическое урегулирование с Москвой.
Сложность заключается в том, что, несмотря на попытки нарастить производство, Украина использует боеприпасы быстрее, чем западные державы могут их восполнить.
Страны НАТО и ЕС согласовали планы по обмену опытом, заключению совместных контрактов с производителями оборонной продукции и максимальному субсидированию военного производства. Но похоже, что они до сих пор изо всех сил пытаются решить эту задачу.
Аналитики считают, что Россия, похоже, напротив, гораздо более способна к переведению своей экономики на военные рельсы и восполнению запасов вооружений.