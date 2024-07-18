У Джо Байдена обнаружили коронавирус

В пресс-службе подчеркнули, что 81-летний американский лидер вакцинирован от COVID-19 , в том числе бустерной прививкой, и испытывает только легкие симптомы, касающиеся верхних дыхательных путей, а именно: насморк и сухой кашель. Также президент США испытывает общее недомогание, сообщил его лечащий врач.

Сам Байден после получения положительного теста на коронавирус заявил, что чувствует себя „хорошо“. Известие о его заражении поступило в то время, когда он находился на одном из мероприятий в Неваде. В Белом доме уведомили, что президент намерен вернуться к себе домой, в штат Делавэр, и уйти на самоизоляцию, во время которой он продолжит выполнять обязанности главы государства в полном объеме.