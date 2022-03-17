Эпицентр землетрясения залегал у побережья префектуры Фукусима. Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами.
Как сообщило агентство Reuters, в отдельных районах Токио нарушена подача электроэнергии. По данным энергетической компании Tepco, без света остались примерно 700 тысяч домохозяйств.
В 2011 году в это регионе произошло землетрясение магнитудой 9,1 с последовавшим за ним цунами, которое привело к крупной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Люди в бомбоубежище под разбомбленным вчера драмтеатром в Мариуполе живы
Уже четвертую неделю продолжается противостояние...
Специальный эфир Delfi: кому поможет Китай? Какой ящик пандоры открывает война России? Интервью с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров...
Премьер-министр Литвы: да, я готова ехать в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех...
Помогающие украинцам литовцы: одним очень нужно жилье, для других Литва – временная стоянка
Беженцам из Украины литовцы помогают, жертвуя деньги,...
Парламент Литвы единогласно высказался за создание бесполетной зоны над Украиной
Парламент Литвы призывает ООН немедленно...