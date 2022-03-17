Эпицентр землетрясения залегал у побережья префектуры Фукусима. Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами.

Как сообщило агентство Reuters, в отдельных районах Токио нарушена подача электроэнергии. По данным энергетической компании Tepco, без света остались примерно 700 тысяч домохозяйств.

В 2011 году в это регионе произошло землетрясение магнитудой 9,1 с последовавшим за ним цунами, которое привело к крупной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".