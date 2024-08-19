У берегов Италии опрокинулась и затонула роскошная яхта, один человек погиб, шестеро пропали без вести

Согласно приложению для отслеживания судов Vesselfinder, Bayesian покинула сицилийский порт Милаццо 14 августа, и в последний раз появилось на радарах к востоку от Палермо в воскресенье вечером, с навигационным статусом „на якоре“.

„Ветер был очень сильным. Непогода ожидалась, но не такого масштаба“, — сообщил агентству Reuters представитель береговой охраны в Палермо.

В последние дни после нескольких недель сильной жары на Италию обрушились штормы и проливные дожди, наводнения и оползни нанесли серьезный ущерб северной части страны.

По данным береговой охраны, пропавшие были гражданами Великобритании, Америки и Канады. Среди 15 спасенных был годовалый ребенок.

Восемь спасенных были доставлены в местные больницы. Все они находятся в стабильном состоянии, сообщают местные СМИ.

Капитан соседнего судна Карстен Борнер рассказал агентству Reuters, что, когда начался шторм, он включил двигатель, чтобы сохранить контроль над судном и избежать столкновения с яхтой.

„Нам удалось удержать судно на месте, и после того, как шторм закончился, мы заметили, что судно позади нас исчезло“, — рассказал журналистам Борнер. Капитан сказал, что под из-за непогоды его судно также кренилось, но Bayesian „легла плашмя на воду, а затем пошла ко дну“.