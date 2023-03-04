По словам медика, все раковые ткани были успешно удалены во время планового медосмотра президента 16 февраля, дальнейшее лечение не требуется.
Заживление на месте операции прошло хорошо, отметил врач. Наблюдать за состоянием кожных покровов продолжат в рамках стандартных медосмотров американского лидера.
Байден в молодости много времени проводил на солнце
Главе Белого дома удалили несколько локализованных немеланомных раковых опухолей кожи до его вступления в должность президента США, сообщил О'Коннор 16 февраля. По его словам, в молодости Джо Байден много времени проводил на солнце.
В феврале Кевин О'Коннор по итогам осмотра американского лидера заявил, что здоровье позволяет Байдену выполнять обязанности президента США без ограничений. "Президент Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно выполнять обязанности, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", - отмечалось в пятистраничном отчете медика.
Базалиома не дает метастазов
Базалиома - одна из наиболее распространенных и легко поддающихся лечению форм рака, особенно если обнаружить ее на ранней стадии. Опухоль не дает метастазов.
По мнению ряда экспертов, Джо Байден в ближайшее время может объявить о намерении баллотироваться в президенты США на выборах 5 ноября 2024 года.
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