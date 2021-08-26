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Командование США подтвердило, что за пределами кабульского аэропорта прогремел мощный взрыв.
У аэропорта Кабула прогремел взрыв. Эвакуация продолжается
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"Число жертв и пострадавших на даный момент неизвестно. Мы будем информировать общественность по мере прояснения ситуации", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Правительства США, Британии и Германии со ссылкой на донесения своих спецслужб с утра четверга предупреждали, что в течение дня в районе аэропорта может произойти мощный теракт.

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Источники: взрыв в Кабуле устроил смертник

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на источники среди военных США, что взрыв у аэропорта в Кабуле устроен смертником.

Подробностей о возможных жертвах все еще нет, при этом военные уверенно говорят, что без жертв взрыв такой мощности обойтись не мог.

В Белом доме заявляют, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся и следит за ситуацией.

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