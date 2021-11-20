Тысяча за прививку. Как Зеленский мотивирует украинцев к вакцинации

Стимулирование людей деньгами, чтобы они сделали прививки от коронавируса, не является украинским ноу-хау. Но Украина пошла в этом дальше, чем другие страны и, по инициативе президента Владимира Зеленского, выбрала комбо-вариант: хочет не только гривной привлечь людей к вакцинации, но и одновременно поддержать сферу услуг - отрасль экономики, которая больше других пострадала от пандемии коронавируса. Ведь, как говорится в инфляционном отчете Нацбанка Украины за октябрь этого года, темпы увеличения ВВП страны будут напрямую зависеть от темпов вакцинации населения.

Как будет идея Зеленского?

В своем недавнем видеообращении Владимир Зеленскийзаверил украинцев, что все, получившие две дозы вакцины против ковида, получат от государства по одной тысяче гривен. В настоящее время правительство взялось оперативно разрабатывать механизм этих выплат. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на последнем заседании кабинета министров, деньги будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "ДІЯ" (мобильное приложение с сервисом госуслуг. - Ред.) в конце этого и в течение следующего года. Налоги с этих денег платить не придется. Однако это не будут "живые" деньги, которые можно перечислить с виртуальной карты на физическую и снять в банкомате. Их можно будет потратить виртуально только на определенные государством цели, причем лишь у тех субъектов, которые будут участвовать в этой программе.

"Деньги можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатры, театры, на концерты, занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом. Приблизительно шесть тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в этой программе", - отметил Денис Шмыгаль. Он сообщил, что программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года. На нее из общего фонда бюджета запланировано выделить три миллиарда гривен в этом году и еще три миллиарда - в начале следующего, с последующим расширением финансирования.

Кто сможет участвовать в программе



Больше деталей о программе сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк из фракции "Голос". По его словам, механизм действия программы предлагается такой: Кабмин формирует список предприятий, имеющих в своих регистрационных документах КВЭДы (классификация видов экономической деятельности. - Ред.) на проведение театральной, музейной, концертной деятельности, демонстрацию кинофильмов, а также компании, осуществляющие авиа- и железнодорожные перевозки. Обязательным критерием попадания в этот список будет то, что предприятие имеет не менее пяти сотрудников и уплатило единый социальный взнос за второй и третий кварталы 2021 года.

"Предприятия проверяются на соответствие обязательному критерию, а дальше банки через POS-терминалы каким-то прекрасным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе. Вакцинированные украинцы проходят верификацию в "ДІЯ" и получают специальную банковскую карту. Кабмин перечисляет на эту карту тысячу гривен. Вырученные деньги следует использовать в течение четырех месяцев для оплаты услуг предприятий, зарегистрированных в программе", - написал в своем Telegram-канале Ярослав Железняк.

Он отметил, что сначала система будет работать только через приложение "ДІЯ", а в третьем квартале 2022 года должны появиться другие варианты выплат для тех, у кого это приложение не установлено. При этом депутат сомневается, что инициативу можно будет реализовать. "Все это выглядит крайне утопически, сложно и может провалиться на любом этапе реализации", - считает нардеп.

Программа еще не запустилась, а в Украине мошенники уже начали придумывать схемы выманивания денег с банковских карт людей под предлогом государственных выплат за вакцинацию от коронавируса. Так, "Приватбанк" уже предупредил своих клиентов о появлении новой схемы массового фишинга личных данных банковских карт как бы для получения государственных выплат за вакцинацию.

Каким будет эффект



Заместитель директора "Центра экономической стратегии" Мария Репко не прогнозирует положительного и ощутимого эффекта от такого стимулирования экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. По ее словам, отдельные виды услуг, которые можно будет приобрести за выделенную государством тысячу гривен, достаточно ограничены и большинство из них недоступны проживающим в селах людям.

"Эффект от этой программы будет зависеть от того, сколько людей воспользуются этими услугами. Не думаю, что их будет много. Кроме этого, экономический эффект растянут во времени, ведь чтобы куда-нибудь поехать или улететь, нужно еще получить эти средства и запланировать путешествие. Расходы бюджета не критичны, но их можно было потратить более эффективно", - считает Репко.

За что критикуют предложение Зеленского



Эпидемиологи тоже критично относятся к инициативе президента. По словам врача-эпидемиолога, руководителя Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрея Александрина, целесообразность стимулирования вакцинации финансово оправдана, это доказывают многочисленные исследования. Однако в Украине основная цель этого стимулирования так и не достигается, поскольку людям из группы риска 60+ не интересно получать за вакцинацию деньги, которые они не могут никуда потратить.

"Походы в кино или путешествия - это очень сомнительный стимул для пожилых людей. Почему бы не включить в список предприятий, которые будут участвовать в программе, аптеки? Это больше стимулировало бы людей из группы риска", - считает Александрин. Кроме того, он указывает на то, что стимулировать в разгар пандемии посещение закрытых помещений, таких как спортзалы, театры или кинотеатры крайне опасно с точки зрения эпидемиологии. "Это же риск заражения, даже если вы вакцинированы", - отмечает врач.

Неоднозначно оценивают инициативу "тысяча от Зеленского" и сами креативные индустрии. Художественный руководитель киевского "Театра на Михайловской" Виталий Кино рассказывает, что художественные коллективы предпочитали бы прямую финансовую поддержку государства, а не опосредованную.

"В прошлом году мы получили финансовую поддержку через Украинский культурный фонд, и это дало нам возможность выжить. А сейчас не думаю, что люди массово начнут ходить в театры, чтобы потратить виртуальную тысячу гривен. Те, кто не может жить без театра, и так ходят на спектакли, а те, кто и раньше не ходил, так и не придут", - убежден Виталий Кино.