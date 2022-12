Представитель Twitter заявил изданию The Verge, что это связано с новым правилом сервиса, согласно которому аккаунты, в которых распространяется информация о местонахождении людей в реальном времени, подлежат блокировке.



Это произошло после того, как Маск пообещал подать в суд на владельца Twitter-аккаунта @ElonJet, который использовал общедоступную информацию об авиарейсах, чтобы публиковать твиты каждый раз, когда взлетал и приземлялся частный самолет Маска.

Миллиардер заявил, что такие действия подвергают опасности его семью и пообещал блокировать любые учетные записи, если они раскрывают местонахождение людей в реальном времени.

"Они публиковали мое точное местоположение в реальном времени — готовые координаты для убийц, что очевидно является нарушением условий пользования сервисом", — написал Маск после того, как были заблокированы аккаунты журналистов.

Представитель The New York Times назвал блокировку "сомнительной и досадной" и сказал, что ни газета, ни репортер Райан Мак, чей аккаунт был заблокирован, не получили никаких объяснений этому поводу.

Как отметил журналист CNN Дони О'Салливан, чей аккаунт был в числе заблокированных, этот шаг опасен своим "потенциальным сдерживающим воздействием", которое он способен оказать на других журналистов, освещающих деятельность Маска и его компаний.

В самой телекомпании заявили, что "импульсивная и необоснованная блокировка аккаунтов ряда репортеров вызывает беспокойство, но не удивляет". В CNN также призвали всех пользователей платформы озаботиться ее "растущим хаосом и нестабильностью".

Ряд журналистов уже заявили, что не будут пользоваться "Твиттером" до тех пор, пока не будут разблокированы аккаунты их коллег.

