Социальная сеть Twitter вновь стала показывать в разделе рекомендаций и поисковой выдаче аккаунты, связанные с российскими властями. Внимание на это обратило издание The Telegraph в воскресенье, 8 апреля.
Журналисты в ходе тестирования выяснили, что Twitter начал показывать в алгоритмической ленте страницы президента России, МИД и российского посольства в Великобритании. ТАСС уточняет, что среди них появился и аккаунт российского Минобороны.
Бывший топ-менеджер Twitter предположил в разговоре с The Telegraph, что это стало возможно в результате отмены введенных после начала войны в Украине ограничений. "Крайне маловероятно, что это изменение произошло случайно или без ведома руководства компании", - сказал он изданию. В Twitter официально не комментировали причину возвращения аккаунтов в раздел рекомендаций.
Ограничения для аккаунтов, связанных с властями РФ
С 2020 года Twitter помечает аккаунты СМИ и людей, которые, по оценке модераторов соцсети, связаны с руководством той или иной страны. После начала российского вторжения в Украину компания объявила, что перестала продвигать и рекомендовать страницы, "принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах".
Представитель компании тогда отметил, что в первую очередь эта мера коснется России и затронет более 300 аккаунтов. В октябре 2022 года владельцем соцсети стал Илон Маск, который анонсировал масштабные изменения в политике компании. С тех пор, среди прочего, был отменен запрет на политическую рекламу в Twitter, введенный в 2019 году.
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