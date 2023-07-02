Twitter ограничивает число постов, которые можно просматривать в день

Пользователи с неверифицированными аккаунтами теперь смогут читать не более 1000 сообщений в день.

Для новых неподтвержденных учетных записей лимит составит 500 твитов в день. Верифицированные учетные записи в настоящее время могут читать 10 000 сообщений в день.

Верификация в соцсети, позволяющая получить «синюю галочку», стоит 8 долларов в месяц, а для пользователей iPhone — 11 долларов в месяц.

Маск изначально установил более строгие ограничения, но изменил их в течение нескольких часов после объявления о нововведении.

По его словам, мера вводится для борьбы с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системой.

Он не объяснил, что имелось в виду под манипуляцией системой в данном контексте.

«У нас забирали столько данных, что это ухудшало качество обслуживания обычных пользователей», — объяснял Маск в пятницу, после того как Twitter стал требовать авторизоваться, прежде чем просматривать контент соцсети. Этот шаг был назван «временной экстренной мерой».