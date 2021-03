Сеть микроблогов Twitter планирует к апрелю сделать доступным для всех пользователей свой новый сервис голосовых чатов Spaces. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!

Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp