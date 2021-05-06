Twitter начнет предупреждать пользователей об оскорбительном характере сообщений перед отправкой

В ближайшее время приложения Twitter для iOS и Android начнут предупреждать пользователей о потенциально оскорбительном характере ответа на чужое сообщение перед его отправкой. Cервис предложит пересмотреть содержание сообщения, но пользователь может проигнорировать это предупреждение. Пока что новая функция будет действовать для публикаций на английском языке.

В компании напомнили, что тестирование этой функции началось в прошлом году. Поначалу алгоритмы допускали ошибки при оценке сообщений, не улавливая смысловой разницы между оскорблениями, сарказмом или дружескими подколками. В процессе тестирования работу алгоритмов удалось улучшить, а сама система показала свою эффективность: 34% пользователей, получивших уведомления, изменяли текст ответов или вовсе не отправляли их. Кроме того, после получения всего одного предупреждающего уведомления пользователи в среднем сокращали количество оскорбительных реплик на 11%.

В компании добавили, что теперь система среди прочего учитывает не только сам текст реплик, но и отношения между пользователями. Так, если два пользователя Twitter подписаны друг на друга и часто обмениваются репликами, то алгоритм предполагает, что они выработали привычный стиль общения.

О сроках запуска этой функции на других языках не сообщается. Отметим, что cервис Instagram, принадлежащий соцсети Facebook, еще в 2019 году запустил алгоритм, предупреждающий пользователей о том, что подпись к фотографии или видеоролику, который они собираются опубликовать, может нарушать правила Instagram.