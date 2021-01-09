Сервис микроблогов Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, поскольку существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Об этом компания сообщила в ночь на субботу, 9 января.

Как уточняется в твите официального аккаунта компании, решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа было принято "после тщательной проверки последних твитов с аккаунта @realDonaldTrump и общего контекста вокруг них", в том числе того, как они "воспринимаются и интерпретируются" за пределами самого сервиса.

Накануне "на неопределенный срок" была продлена блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram.

Дональд Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать и обвинил компанию в том, что она ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказался от принципа соблюдения свободы слова. По словам действующего президента США, он "предвидел, что такое случится", поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.

Вслед за этим Twitter удалил два твита Трампа с критикой в адрес компании, опубликованных им уже в официальном аккаунте @POTUS.

Сенатор-республиканка требует отставки Трампа

В тот же день ухода Трампа с президентского поста впервые потребовала представительница Республиканской партии. "Я хочу, чтобы он подал в отставку", - заявила Лайза Марковски, представляющая в Сенате США штат Аляска. По ее словам, Трамп несет часть ответственности за нападение на Конгресс. "Он принес достаточно вреда", - подчеркнула Марковски.

Белый дом против импичмента

Между тем Белый дом предостерегает от возможных негативных последствий в случае импичмента действующего президента. "Политически мотивированный импичмент президенту, сделавшему великолепную работу, за 12 дней до окончания его срока послужит лишь дальнейшей поляризации нашей прекрасной страны", - заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

В свою очередь, избранный президент Джо Байден заявил, что вопрос об импичменте Трампу должен решать Конгресс, но самый быстрый способ его отстранения с поста президента - инаугурация самого Байдена.

Демократы требуют досрочной отставки Трампа

После того, как 6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне и сумели прорваться в Капитолий, что привело к гибели пяти человек, демократы призвали вице-президента Майка Пенса отстранить президента от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Они обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу.

При этом председатель комитета по делам юстиции Палаты представителей Джеррольд Надлер предложил объявить импичмент в упрощенном порядке.

В соответствии с 25-й поправкой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, в первую очередь в силу его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.