Туркменистан предостерег Россию от поставок газа в Китай

Он напомнил, что Туркменистан, Казахстан и Узбекистан сотрудничают в вопросах поставок газа в Китай. "В существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода "Туркменистан-Китай" не входят", - подчеркнул замглавы "Туркменгаза". По его словам, ни одна из сторон не консультировалась по этому вопросу с Ашхабадом. "Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем, и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере", - заявил Арчаев.