Туристка из Франции попала в тюрьму в Египте, после того как купленный в отеле сувенир приняли за древний артефакт

Поездка мечты в Египет обернулась кошмаром для 56-летней Натали после того, как ее обвинили в попытке вывезти домой древний артефакт в качестве сувенира.

Она попала под подозрение из-за статуэтки, которую купила в торговом павильоне гостиницы. Женщина была арестована в аэропорту Луксора и восемь дней провела под арестом.

Затем ей было предъявлено обвинение в хранении и незаконном обороте древностей.

4500-летний сувенир из отеля

После десяти дней путешествия по Египту Натали должна была вылететь домой из аэропорта Луксора. Во время проверки безопасности в ее чемоданах сотрудники таможни заметили "нечто любопытное".

Это была небольшая статуэтка, которая, по заключению экспертов, оказалась не копией, а оригинальным артефактом, которому 4 500 лет.

За день до вылета Натали купила сувенир в отеле Winter Palace за 250 евро.