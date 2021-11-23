Туристический автобус сгорел на шоссе в Болгарии, погибли 46 человек

Как сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, группа туристов возвращалась в Скопье после поездки в Стамбул.
Всего в автобусе было 53 человека, семеро из них выжили. Также официально сообщается, что среди погибших - 12 несовершеннолетних.
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев поговорил с одним из выживших, который рассказал, что спящих пассажиров разбудил громкий взрыв.
"Он и еще шестеро выбили окна и сумели выбраться из автобуса", - рассказал Заев в интервью болгарской прессе.
Пострадавшие доставлены в больницу в Софии с ожогами лица и верхних дыхательных путей, некоторым из них потребуется операция, но в целом медики оценивают их состояние как стабильное.
Автокатастрофа произошла возле села Боснек на 31-м километре трассы "Струма" примерно в 45 километрах к западу от Софии около двух часов ночи по местному времени.
Точно установлено, что автобус врезался в дорожное ограждение, но было ли это причиной или следствием возгорания - пока неясно.
По словам главы следственной группы Борислава Сарафова, рассматриваются две версии трагедии - ошибка водителя и техническая неисправность транспортного средства.
На телевизионных кадрах виден обугленный остов автобуса. Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков сообщил, что тела погибших полностью обгорели.
"Картина ужасающая, ужасающая. Я никогда раньше не видел ничего подобного", - сказал Рашков журналистам на месте происшествия.
Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Стефан Янев назвал автокатастрофу огромной трагедией. Он призвал извлечь из нее все необходимые уроки и не допустить ничего подобного в будущем.
"Я в ужасе. Это такая огромная трагедия", - сказал, в свою очередь, в телеэфире премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.
Наземное сообщение между Болгарией, Турцией и Северной Македонией - одно из самых востребованных в регионе. По официальным данным, накануне поздно вечером из Турции в Болгарию прибыли четыре автобуса северомакедонского туристического агентства.
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