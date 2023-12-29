Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

В ходе совместной операции, проведенной в девяти провинциях, турецкая полиция и Национальная разведывательная организация (MIT) захватили трех высокопоставленных членов ИГИЛ, а также 29 связанных с ними подозреваемых, прежде чем они успели начать действовать.

Двое так называемых руководителей разведки местной ячейки ИГИЛ планировали нападения на церкви и синагоги по всей Турции, третий – намеревался совершить нападение на посольство Ирака в Анкаре, сообщают источники.

Во время рейдов власти изъяли бесчисленное количество цифровых материалов, принадлежавших террористической группе.

Как сообщается, троица призналась в своей причастности к ИГИЛ и ее деятельности в Сирии и Турции, а также дали показания о боевиках, действующих в стране.