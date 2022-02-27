Турция закроет проливы для военных кораблей России и Украины

Чавушоглу заявил, что Турция будет неукоснительно соблюдать статью 19 конвенции.
”19 статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну, — приводит слова Чавушоглу РБК.
По его словам, Турция будет соблюдать положение конвенции Монтрё по отношению сторон конфликта.
Статья 19 конвенции предусматривает, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. В этом правиле есть несколько исключений, например, если Турция обязана оказать помощь государству, ставшему жертвой нападения, по договору о взаимной помощи.
Однако военные корабли воюющих сторон могут пройти через проливы, чтобы вернуться в свои порты основной стоянки.
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