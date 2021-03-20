В то же время вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин.

Конвенция по защите женщин была принята в Стамбуле в 2011 году (поэтому ее еще называют Стамбульской конвенцией), став первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция была первой страной, ратифицировавшей этот документ. Конвенцию подписали более 40 государств, Россия ее не ратифицировала.

Среди прочего Стамбульская конвенция квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.