В то же время вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин.
Конвенция по защите женщин была принята в Стамбуле в 2011 году (поэтому ее еще называют Стамбульской конвенцией), став первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция была первой страной, ратифицировавшей этот документ. Конвенцию подписали более 40 государств, Россия ее не ратифицировала.
Среди прочего Стамбульская конвенция квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.
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