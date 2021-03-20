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Турция объявила о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующий указ президента страны опубликован в официальной правительственной газете Resmî Gazete.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
© Shutterstock

В то же время вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин.

Конвенция по защите женщин была принята в Стамбуле в 2011 году (поэтому ее еще называют Стамбульской конвенцией), став первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция была первой страной, ратифицировавшей этот документ. Конвенцию подписали более 40 государств, Россия ее не ратифицировала.

Среди прочего Стамбульская конвенция квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию, а также сексуальные домогательства.

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